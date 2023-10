У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула перемогу над Мальтою (3:1), а автором третього гола у складі "синьо-жовтих" став Михайло Мудрик.

Цей забитий м'яч у виконанні 22-річного українця претендує на звання кращого за версією УЄФА.

Серед інших претендентів також є Александар Мітрович, Юнус Акгюн (Туреччина) та Джердан Шакірі (Швейцарія).

