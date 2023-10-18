Гол українського вінгера у ворота Мальти може стати найкращим за підсумками минулого туру.
Михайло Мудрик, getty images
18 жовтня 2023, 18:52
У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула перемогу над Мальтою (3:1), а автором третього гола у складі "синьо-жовтих" став Михайло Мудрик.
Цей забитий м'яч у виконанні 22-річного українця претендує на звання кращого за версією УЄФА.
Серед інших претендентів також є Александар Мітрович, Юнус Акгюн (Туреччина) та Джердан Шакірі (Швейцарія).
Проголосувати за автора найкращого гола у восьмому турі відбору на ЄВРО-2024 ви можете за цим посиланням.