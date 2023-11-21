Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками після гри з Італією.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (0:0).

"Дійсно, ми засмучені в роздягальні. Хоч ми дуже добре зіграли, я гадаю. Так, були моменти в другому таймі, могли забити. Головний тренер сказав правильно, що ми на рівних зіграли з чемпіонами Європи. Це дуже хороший знак для нас, що ми можемо протистояти таким командам, як Італія.

У нас дещо змінилася тактика з ними після останнього матчу. Набагато легше було, і Зінченко мені завжди допомагав і частіше він допомагав 1 в 1. Ми, мабуть, були свіжіші, ніж в останньому матчі з ними. Було легше перекривати ці лінії та дірки в обороні.

Італійці десь грали так само. Через те, що ми змінили нашу тактику під час виходу з оборони та в обороні без м'яча... Я не тренер, але мені було легше за такої тактики.

Україна — Італія. Наші оцінки

Пенальті в епізоді з падінням Мудрика? Вам видніше, ви бачили повтор. Як мені здалося, у такому темпі Мудрик прокидував м'яч і там був фол. Але я потім говорив з Бареллою після моменту — він сказав, що спершу зіграли в м'яч, потім — у ногу. Не знаю, чи це правда, не можу давати якийсь аналіз.

Якщо чесно, немає різниці, скільки очок набрали за цей груповий етап. Все одно ми не вийшли напряму. Трішки сумно, що не вийшли, але я дуже пишаюся нашою збірною. Хочу подякувати всьому персоналу, всім, хто готувався разом з нами. Ми дійсно дуже добре провели цю кваліфікацію, але не поталанило. Гадаю, ми дуже добре її провели.

Суперники у плей-оф відбору? Буде жеребкування, бачив, які команди будуть. Ми тримали цей матч у голові, тому я не розраховував на плей-оф перед цим поєдинком", — наводить слова Миколенка Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.