Франція

В Парижі люблять гравців з Португалії.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував гру португальських футболістів команди цього сезону та роботу спортивного директора клубу Луїша Кампуша. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Я дуже задоволений рівнем гри Гонсалу Рамуша, Вітіньї, Даніло Перейри та Нуну Мендеша, а також довіряю нашому спортивному директору Луїшу Кампушу. З його приходом ми стали діяти послідовно та сучасно. Пишаюся тим, що всі вони представляють наш клуб.

Португалія – велика футбольна країна, в якій завжди багато талановитих спеціалістів та гравців, за якими ми активно стежимо", — заявив президент французького клубу.