Голкіпер, який раніше виступав за ПСЖ, отримав пропозицію від іншого клубу зі столиці Франції.
Кевін Трапп, Getty Images
13 серпня 2025, 19:56
Воротар франкфуртського Айнтрахта Кевін Трапп може поповнити склад Париж ФК, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Повідомляється, що 35-річний німець отримав щедру пропозицію від столичного клубу, який братиме участь у Лізі 1-2025/26. Станом на зараз, гравець не прийняв її, але й не відхилив.
За даними transfermarkt, контракт Траппа з франкфуртським Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2026-го з опцією продовження ще на один рік. Порталом Кевін оцінюється в 2,5 млн євро.
Клуб Бундесліги орендував голкіпера в ПСЖ у серпні 2018-го, а роком пізніше придбав його за 7 млн. Німець допоміг "орлам" виграти Лігу Європи-2021/22.
Із паризьким грандом Трапп здобув 11 трофеїв протягом трьох років (2015-2018).
Раніше повідомлялося, що Париж ФК працює над трансфером півзахисника РБ Лейпциг.