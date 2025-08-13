Франція

Голкіпер, який раніше виступав за ПСЖ, отримав пропозицію від іншого клубу зі столиці Франції.

Воротар франкфуртського Айнтрахта Кевін Трапп може поповнити склад Париж ФК, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що 35-річний німець отримав щедру пропозицію від столичного клубу, який братиме участь у Лізі 1-2025/26. Станом на зараз, гравець не прийняв її, але й не відхилив.

За даними transfermarkt, контракт Траппа з франкфуртським Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2026-го з опцією продовження ще на один рік. Порталом Кевін оцінюється в 2,5 млн євро.

Клуб Бундесліги орендував голкіпера в ПСЖ у серпні 2018-го, а роком пізніше придбав його за 7 млн. Німець допоміг "орлам" виграти Лігу Європи-2021/22.

Із паризьким грандом Трапп здобув 11 трофеїв протягом трьох років (2015-2018).

Раніше повідомлялося, що Париж ФК працює над трансфером півзахисника РБ Лейпциг.