Франція

23-річний півзахисник залишив рідний клуб після шести сезонів та приєднався до Бреста на чотири роки.

Брест офіційно оголосив про підписання півзахисника з Монпельє. Контракт розрахований на чотири сезони.

Шотар провів у Монпельє понад шість років і став одним із символів команди. За цей час він зіграв майже 200 матчів у чемпіонаті Франції, демонструючи стабільність і універсальність у центрі поля. Незважаючи на молодий вік, футболіст уже вважається досвідченим виконавцем на рівні Ліги 1.

Окрім виступів за клуб, Жоріс захищав кольори юнацької збірної Франції і брав участь в Олімпійських іграх у Парижі-2024, де здобув срібну медаль.

Раніше повідомлялося, що Жоріс Шотар може перейти в Бенфіку, однак 23-річний хавбек обрав інший шлях розвитку кар’єри. Таким чином, Шотар залишився у Франції та поповнив склад Бреста, який продовжує активно зміцнювати свій центр поля перед новим сезоном.