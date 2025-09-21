Франція

Історичний матч у Лізі 1.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні матчу з Олімпік Марсель в рамках п'ятого туру французької Ліги 1. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт парижан.

"Коли наближається дуже важливий матч, всі нервують. Для мене, як тренера, що має досвід подібних матчів, важливіше зберігати спокій, ніж надто хвилюватися. Сьогодні ми змогли привітати наших вболівальників; їхня енергія була неймовірною. Ми розуміємо важливість цих матчів і суперництво між двома клубами.

У нас було чудове тренування перед грою. Для мене дуже важливо відчувати зв'язок з енергією вболівальників. Коли ви вітаєте вболівальників і розділяєте їхню радість, ви робите їх щасливими і гордими.

Не знаю, чи збільшився розрив між нами. Кожен футбольний матч, особливо виїзний, — це складно. У матчі можуть бути важливими різні обставини. Ми спокійні та зібрані, щоб грати у свою гру і намагатися бути кращими за Марсель. Складно сказати, на якому рівні знаходиться кожна команда, коли це лише п'ятий тур чемпіонату.

На нашу думку, команда важливіша за всіх гравців. Ось що означає бути справжнім колективом. Зараз і протягом усього минулого сезону ми демонстрували командний характер, свою ДНК, і я думаю, наші вболівальники це цінують", — заявив Енріке.

Матч між Марселем та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.