Франція

Перша червона картка в тренерській кар'єрі італійського фахівця.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі прокоментував свою дискваліфікацію за суперечки з арбітром під час матчу проти ПСЖ (1:0). Цитує італійського фахівця Goal.

"Дуже незадоволений цим. Я припустився помилки — не в тому, що сказав, бо нікого не образив. А у мові тіла.

У мене все ще були думки про Реал. Я бачив фол Хакімі, і, навіть незважаючи на те, що він зіграв у м'яч, я все одно вважаю, що це був фол. Я припустився помилки, тому що завжди кажу гравцям поводитися правильно і не отримувати карток.

Це моя перша червона картка, я погіршив свою статистику у Франції, порівняно з іншими країнами. Зі Страсбуром мене ніхто не замінятиме, я повністю довіряю своєму помічникові. Гравці будуть спокійнішими — у них не буде мене, що кричить їм у вуха", — сказав Де Дзербі.

Матч між Страсбуром та Марселем відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.