Франція

Німець може відновити тренерську кар'єру.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич може очолити французький Монако. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, в разі звільнення з посади керманича "монегасків" Аді Гюттера, керівництво клубу розглядатиме 42-річного німецького фахівця, як основного кандидата на заміну австрійцю.

Едін Терзич раніше очолював дортмундську Боруссію з липня 2022 року по червень 2024 року. Разом з "джмелями" він доходив до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24.

Раніше повідомлялося, що Монако може звільнити Гюттера.