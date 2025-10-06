Німець може відновити тренерську кар'єру.
Едін Терзич, getty images
06 жовтня 2025, 18:00
Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич може очолити французький Монако. Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, в разі звільнення з посади керманича "монегасків" Аді Гюттера, керівництво клубу розглядатиме 42-річного німецького фахівця, як основного кандидата на заміну австрійцю.
Едін Терзич раніше очолював дортмундську Боруссію з липня 2022 року по червень 2024 року. Разом з "джмелями" він доходив до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24.
Раніше повідомлялося, що Монако може звільнити Гюттера.