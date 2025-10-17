Франція

Це була перша індивідуальна нагорода для футболіста ПСЖ.

Вінгер ПСЖ Лі Кан Ін був визнаний найкращим азіатським футболістом року за версією AFC Awards Riyadh 2025. Про це повідомляє прес-служба Азіатської футбольної конфедерації.

У боротьбі за нагороду 24-річний кореєць обійшов іранця Мехді Таремі (Олімпіакос) та японця Такефусу Кубо (Реал Сосьєдад).

У минулому сезоні Лі Кан Ін провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив сім голів та віддав шість результативних передач. Разом із паризьким клубом він виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Кубок та Суперкубок країни.

Тим часом нагороду найкращому гравцю в межах Азії було вручено нападнику Аль-Хіляля Салему Ад-Давсарі, який став першим саудівцем, який отримав приз двічі.

У минулій кампанії 34-річний Ад-Давсарі відіграв 51 матч, у яких забив 27 голів та віддав 18 асистів. Він став найкращим асистентом чемпіонату Саудівської Аравії з рекордним показником у 15 гольових передач.

Найкращим молодим гравцем року був визнаний півзахисник австралійського Ньюкасла Алекс Бадолато.

Він став першим австралійцем номінованим на дану нагороду та відповідно першим переможцем.

Нагорода найкращому тренеру року дісталася Рі Сон Хо, який очолює жіночу збірну КНДР до 20 років.

Під керівництвом Хо молодіжка здобула титул чемпіона світу в Колумбії у 2024 році.

Рі Сон став 28 переможцем у цій категорії і лише другим з КНДР після Чхве Кван Сока в 2006 році, який також привів збірну U-20 до перемоги в тому ж турнірі, зробивши її першою азіатською командою, яка виграла жіночий турнір ФІФА.