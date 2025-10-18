Франція

Іспанець незадоволений.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після матчу чемпіонату Франції зі Страсбуром (3:3). Його слова наводить L’Équipe.

"Майстерність гравців суперника дозволила їм забити три голи у наші ворота. Ми добре розпочали матч, показали перевагу, але кінцівка першого тайму була найгіршою за довгий час. Ми мучилися, нам було дуже важко.

У другому таймі ми додали в інтенсивності і змогли відігратися. Шкода, що втратили очки – наші вболівальники були неймовірними і заслуговували більшого. Але що є, то є. Попереду ще багато матчів в чемпіонаті, в нас є час надолужити втрачене", – сказав Енріке.

Зазначимо, що у матчі зі Страсбуром в складі ПСЖ усю гру відіграв український центральний захисник Ілля Забарний.