Франція

У ПСЖ воротар досі не зіграв жодного матчу й незадоволений ситуацією.

Російський воротар Матвій Сафонов, який наразі виступає за ПСЖ, може змінити клуб вже взимку — говорять джерела. За даними PSG Inside Actu, гравець незадоволений становищем у столиці Франції.

Сафонов сумнівається у своєму майбутньому в ПСЖ: йому обіцяли чесну конкуренцію, але досі він не провів жодного офіційного матчу. Розглядається варіант оренди вже в січні, інтерес до нього проявляють клуби з Іспанії та Португалії.

У разі відходу Сафонова його місце другого воротаря ймовірно займе 19‑річний італієць Ренато Марін, підписаний клубом минулого літа.

Сьогодні ПСЖ проведе матч 3‑го туру Ліги чемпіонів проти Баєра (22:00 за київським часом).