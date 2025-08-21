Франція

Потужна аргументація...

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про гру в одній команді українського захисника Іллі Забарного та матвєя сафонова. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Як ладнають між собою Забарний та сафонов? Спорт, і футбол зокрема, — найкращий спосіб об'єднати людей і створити єдність, а не роз'єднання. Спорт і люди — поза політичними компромісами та економічними інтересами політиків", — заявив Енріке.

Цього сезону Ілля Забарний провів за ПСЖ один матч у Лізі 1 проти Нанта (1:0).

