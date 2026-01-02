Німеччина

Ноттінгем Форест і німецький клуб узгодили угоду з опцією викупу.

Французький нападник Арно Калімуендо приэднається до Айнтрахта Франкфурт.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, між Айнтрахтом Франкфурт та Ноттінгем Форест досягнуто повної домовленості щодо орендного трансферу з правом подальшого викупу.

За інформацією джерела, медичний огляд футболіста запланований на найближчі дні, після чого угода буде офіційно завершена. Таким чином, 23-річний француз уже найближчим часом приєднається до складу клубу Бундесліги.

Калімуендо належить Ноттінгем Форест і розглядався як один із варіантів підсилення атаки для кількох європейських клубів, однак саме Айнтрахт Франкфурт зміг швидко узгодити всі деталі угоди та випередити конкурентів.

Нагадаємо, Арно Калімуендо є вихованцем ПСЖ. До Ноттінгем Форест він приєднався минулого літа з Ренна за 30 мільйонів євро. З того моменту він провів 386 хвилин у 13 матчах у всіх турнірах та забив 2 голи.