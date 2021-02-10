Полувековая дружба между немецким и шотландским клубами оформлена официально.
Фото ФК Рейнджерс
10 февраля 2021, 20:07
Культовые для Германии и Шотландии клубы, Гамбург и Рейнджерс, решили начать официальное партнерство — сообщил официальный сайт Рейнджерс.
Дружеские отношения между болельщиками 54-кратного чемпиона Шотландии и 6-кратного чемпиона Германии зародились в 70-е годы прошлого века. Фаны Гамбурга частенько посещают матчи Рейнджерс и наоборот, также поклонники обеих клубов неоднократно устраивали различные совместные акции (последняя — празднование 29 января 50-летия Йорга Альбертца, выступавшего в свое время за обе команды).
В связи с этим руководители лидера Шотландской Премьер-лиги и Второй бундеслиги решили расширить сотрудничество.
Пока конкретные области сотрудничества, кроме организации культурно-массовых мероприятий, не называют, но официальные представители обоих клубов с воодушевлением готовятся к работе над планами и их реализацией.
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