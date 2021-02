Культовые для Германии и Шотландии клубы, Гамбург и Рейнджерс, решили начать официальное партнерство — сообщил официальный сайт Рейнджерс.

Дружеские отношения между болельщиками 54-кратного чемпиона Шотландии и 6-кратного чемпиона Германии зародились в 70-е годы прошлого века. Фаны Гамбурга частенько посещают матчи Рейнджерс и наоборот, также поклонники обеих клубов неоднократно устраивали различные совместные акции (последняя — празднование 29 января 50-летия Йорга Альбертца, выступавшего в свое время за обе команды).

В связи с этим руководители лидера Шотландской Премьер-лиги и Второй бундеслиги решили расширить сотрудничество.

