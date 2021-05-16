Германия

Команды сумели по два раза отличиться в воротах друг друга.

В рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги Лейпциг поделил очки с Вольфсбургом (2:2).

В первом тайме Вольфсбург играл намного активнее, и это вылилось в результат. На 12 минуте Филипп после передачи от Арнольда вывел гостей вперед, а на 45+1 тот же Филипп сумел оформить дубль.

Однако во втором тайме хозяева сумели перевернуть ход встречи. На 51 забил Клюйверт, на на 78 Забитцер реализовал пенальти.

Таким образом на тур до конца Лейпциг обеспечил себе второе место, набрав 65 очков. Вольфсбург же сто процентов сыграет в Лиге чемпионов.

Лейпциг — Вольфсбург 2:2

Голы: Филипп, 12, 45+1 - Клюйверт, 51, Забитцер, 78

РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Хенрихс (Анхелиньо, 46), Лаймер (Айдара, 46), Забитцер, Нкунку, Форсберг (Кампль, 87), Поульсен, Клюйверт (Хван Хи Чхан, 70).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Шлагер, Филипп (Гилавоги, 79), Баку (Руссийон, 90), Вегорст.

Предупреждения: Хенрихс, Конате, Забитцер, Мбабу, Арнольд, Баку.