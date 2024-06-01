Німеччина

Відомий тренер дав свій коментар.

Фелікс Магат вважає, що пошук Баварією тренера нашкодив футболу в Німеччині.

Мюнхенці отримали відмову від шести тренерів і в кінцевому рахунку домовилися з Венсаном Компані.

"Спочатку я стежив за ситуацією з посмішкою, але потім стало не до сміху. Це завдало шкоди німецькому футболу в цілому.

Те, як це зображувалося на публіці, було негарно. Тому ми всі раді, що тепер когось призначили, і схрестили пальці", — сказав колишній головний тренер мюнхенців.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/24 Баварія фінішувала третьою в Бундеслізі.