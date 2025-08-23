Німеччина

Лондонці взяли гравця на виріст.

Цього літа лондонський Тоттенгем виклав 11 млн євро за підписання хорватського центрального захисника Луки Вушковича із сплітського Хайдука.

Однак свою першу кампанію в статусі гравця "шпор" 18-річний юнак проведе не в Англії, а в Німеччині, оскільки клуб вирішив погодитись на пропозицію щодо річної оренди від Гамбургу.

У минулій кампанії на рахунку хорвата 36 матчів, сім голів та три гольові передачі за Хайдук, а також дебют за національну збірну в матчі проти Чехії (5:1).