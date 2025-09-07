Німеччина

Цікаві подробиці угоди по форварду Челсі.

Сенегальський нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон, після хаосу заключного дня літнього трансферного вікна, таки опинився в складі мюнхенської Баварії на правах оренди з правом викупу.

ЗМІ повідомляли, що йдеться про суму в 16,5 млн євро за річну угоду та обов’язкову опцію викупу гравця за 65 млн євро.

Член наглядової ради "Рекордмайстера" Улі Генесс у останньому інтерв’ю уточнив фінансові питання з цього приводу.

"Баварія не платила за оренду Ніколаса Джексона 16,5 млн євро. 3 млн євро з цієї суми взяли на себе гравець та агенти. Тож на клуб припали лише 13,5 млн євро.

Для мене однозначно , що не буде повноцінного трансферу. Це відбудеться лише у випадку, якщо він зіграє у старті 40 матчів за сезон. Він ніколи цього не зробить", — заявив представник керівництва Баварії.

Минулого сезону Джексон провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.