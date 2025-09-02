Німеччина

Сенегальський форвард підсилить атаку мюнхенців і може залишитися в клубі на довгостроковій основі.

Баварія офіційно оголосила про оренду нападника Челсі Ніколаса Джексона. Сума угоди склала 16,5 мільйона євро, а контракт передбачає обов’язкову опцію викупу гравця за 65 мільйонів євро.

24-річний сенегалець приєднався до Челсі влітку 2023 року, коли лондонський клуб придбав його у Вільярреала за 37 мільйонів євро.

За цей час Джексон провів 81 матч, забив 30 голів і зробив 12 результативних передач. Разом із синіми він виграв Кубок конференцій УЄФА сезону-2024/25 та Клубний чемпіонат світу 2025 року.

У складі національної збірної Сенегалу нападник зіграв 19 матчів, відзначившись одним голом і трьома асистами.