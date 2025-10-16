Німеччина

Бельгієць налаштовується на "Der Klassiker".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутній матч із дортмундською Боруссією в рамках сьомого туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"У таких зустрічах важлива не тільки поточна ігрова форма. Це гра зі своїм сюжетом, своїм змістом. Вона відчувається як дербі, незважаючи на велику відстань між містами.

Баварія — Боруссія — це класика німецького футболу. Емоції відіграють тут більшу роль, ніж в інших матчах, і це робить її особливою.

Обидва матчі минулого сезону з Боруссією були хорошими та яскравими. Ми діяли добре, але двічі зіграли внічию. Як тільки ви приходите на стадіон, відчуваєте, що це особлива гра. Зрештою, три очки важливі в будь-якій зустрічі, але в такій — ще важливіші", — заявив Компані.

Матч між Баварією та Боруссією Д відбудеться 18-го жовтня, о 19:30 за київським часом.