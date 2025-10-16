Німеччина

На нас чекає запекле дербі.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився напередодні матчу сьомого туру німецької Бундесліги з мюнхенською Баварією. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Ми великий клуб, це потрібно визнати. Але Баварія — рекордсмен. Це команда з найбільшою кількістю титулів. У них дійсно першокласні, дорогі гравці.

У нас теж дуже хороші гравці. Ось чому я вважаю, що ми топ-команда. Однак Баварія знаходиться на іншому рівні. Результати теж це показують, і це потрібно визнати. Ми не хочемо розхвалювати те, чого немає. Ми сильні, але суперник зараз кращий за нас. Саме тому Баварія — фаворит нашого протистояння.

Ми непогано розпочали сезон, хоча могли б й краще. Втім Баварія попереду нас лише на чотири очки, тому все в наших руках. Якщо суперник фаворити, це ще не означає, що ми програємо. Боруссія грає лише на перемогу", — заявив Ковач.

Матч між Баварією та Боруссією Д відбудеться 18-го жовтня, о 19:30 за київським часом.