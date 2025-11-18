Ще одне досягнення для форварда "трьох левів".
Гаррі Кейн, Getty Images
18 листопада 2025, 09:00
Збірна Англії у матчі відбору ЧС-2026 у гостях обіграла Албанію (2:0).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Гаррі Кейн, для якого це були 77 та 78 голи у футболці національної команди. На його рахунку 112 матчів.
Завдяки цьому Кейн піднявся на 12 місце у списку найкращих бомбардирів збірних, випередивши Пеле (77).
Наступною метою 32-річного англійця є бразилець Неймар та представник Замбії Годфрі Читалу, на рахунку яких по 79 забитих м'ячів.
Лідером рейтингу є португалець Кріштіану Роналду, який забив 143 голи за свою збірну.
