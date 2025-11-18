Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ще одне досягнення для форварда "трьох левів".

Збірна Англії у матчі відбору ЧС-2026 у гостях обіграла Албанію (2:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Гаррі Кейн, для якого це були 77 та 78 голи у футболці національної команди. На його рахунку 112 матчів.

Завдяки цьому Кейн піднявся на 12 місце у списку найкращих бомбардирів збірних, випередивши Пеле (77).

Наступною метою 32-річного англійця є бразилець Неймар та представник Замбії Годфрі Читалу, на рахунку яких по 79 забитих м'ячів.

Лідером рейтингу є португалець Кріштіану Роналду, який забив 143 голи за свою збірну.

Раніше повідомлялося, що Англія повторила унікальне досягнення Югославії 1954 року.