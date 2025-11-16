Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан Трьох левів вважає, що стандартні положення можуть стати ключем до перемоги на Чемпіонаті світу.

Збірна Англії робить ставку на стандартні положення, розробляючи для них цілу тактичну книгу, подібну до тих, що використовуються в НФЛ (американський футбол). Про це розповів капітан команди Гаррі Кейн.

Як повідомляє Goal, нападник Баварії підкреслив, що успіх на великих турнірах часто залежить від ефективності при кутових та штрафних ударах.

"Ми хочемо створити цілу книгу розіграшів, схожу на плейбук в НФЛ", – заявив Кейн.

"Це дозволить нам дивитися на суперника, аналізувати, як вони захищаються — зоною чи персонально — та обирати той варіант, який нам потрібен". — наголосив нападник.

Англія вже продемонструвала свою силу в цьому компоненті, забивши 25% своїх голів у відбірковому циклі саме зі стандартних положень. Кейн зазначив, що хоча це не найгарніша частина гри, команда, яка найкраще виконує стандарти, зазвичай стає найкращою командою турніру.

Цей підхід, орієнтований на детальний аналіз та підготовку, може стати вирішальною перевагою для команди Томаса Тухеля в боротьбі за кубок світу.