Нападник Баварії забив п’ять голів та подолав рубіж у 100 м’ячів за клуб.
Гаррі Кейн, Getty Images
09 січня 2026, 11:57
Нападник Баварії Гаррі Кейн отримав нагороду найкращого гравця місяця в німецькій Бундеслізі за підсумками грудня 2025 року, повідомляє офіційний сайт ліги.
У трьох поєдинках грудня Кейн відзначився п’ятьма голами, ставши найефективнішим гравцем ліги.
Особливо яскраво він проявив себе у 13-му турі проти Штутгарта, вийшовши на заміну та оформивши хет-трик, що зробило його другим найкращим "джокером" сезону.
Крім цього, у грудні Кейн подолав історичну позначку – 100 голів у Бундеслізі за Баварію.
