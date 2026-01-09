Німеччина

Нападник Баварії забив п’ять голів та подолав рубіж у 100 м’ячів за клуб.

Нападник Баварії Гаррі Кейн отримав нагороду найкращого гравця місяця в німецькій Бундеслізі за підсумками грудня 2025 року, повідомляє офіційний сайт ліги.

У трьох поєдинках грудня Кейн відзначився п’ятьма голами, ставши найефективнішим гравцем ліги.

Особливо яскраво він проявив себе у 13-му турі проти Штутгарта, вийшовши на заміну та оформивши хет-трик, що зробило його другим найкращим "джокером" сезону.

Крім цього, у грудні Кейн подолав історичну позначку – 100 голів у Бундеслізі за Баварію.

Нагадаємо, Кейн очолив гонку за найпрестижнішу індивідуальну нагороду, випередивши Голанда та Мбаппе.