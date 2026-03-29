Німеччина

Мюнхенська Баварія отримала серйозне підсилення напередодні вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія отримала серйозне підсилення напередодні вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів. Основний голкіпер команди Мануель Ноєр відновився після травми литкового м'яза і знову готовий вийти на поле.

Як повідомляє видання Bild, 40-річний воротар подолав проблеми зі здоров'ям, які останнім часом неодноразово його турбували. Ноєр зможе взяти участь у генеральній репетиції перед Лігою чемпіонів — матчі Бундесліги проти Фрайбурга, який відбудеться 4 квітня.

А вже за три дні на мюнхенців чекає перший чвертьфінальний поєдинок ЛЧ проти мадридського Реала на стадіоні Бернабеу. Гра у відповідь у Мюнхені запланована ще через тиждень.

Нагадаємо, що Ноєр зазнав розриву м'язових волокон лівої литки три тижні тому під час переможного матчу проти менхенгладбагської Боруссії (4:1). Ця ж сама травма вже вибивала його з гри в середині лютого після матчу з Вердером (3:0).

За час його відсутності місце у воротах займали Йонас Урбіг, а в поєдинку проти Баєра з Леверкузена — Свен Ульрайх. Джерела зазначають, що Урбіг може знову вийти у старті в матчі Бундесліги проти Санкт-Паулі, який відбудеться між двома іграми з Реалом. Це дозволить тренерському штабу надати Ноєру відпочинок і збалансувати його навантаження.

Тим часом майбутнє зіркового ветерана в Баварії після завершення цього сезону залишається невизначеним. Контракт Мануеля Ноєра діє до червня 2026 року, і він ще не вирішив, чи продовжуватиме угоду, чи завершить кар'єру. Переговори з керівництвом мюнхенського клубу щодо його подальшої долі заплановані на середину квітня.