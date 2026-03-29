Мюнхенська Баварія отримала серйозне підсилення напередодні вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів.
29 березня 2026, 18:12
Мюнхенська Баварія отримала серйозне підсилення напередодні вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів. Основний голкіпер команди Мануель Ноєр відновився після травми литкового м'яза і знову готовий вийти на поле.
Як повідомляє видання Bild, 40-річний воротар подолав проблеми зі здоров'ям, які останнім часом неодноразово його турбували. Ноєр зможе взяти участь у генеральній репетиції перед Лігою чемпіонів — матчі Бундесліги проти Фрайбурга, який відбудеться 4 квітня.
А вже за три дні на мюнхенців чекає перший чвертьфінальний поєдинок ЛЧ проти мадридського Реала на стадіоні Бернабеу. Гра у відповідь у Мюнхені запланована ще через тиждень.
Нагадаємо, що Ноєр зазнав розриву м'язових волокон лівої литки три тижні тому під час переможного матчу проти менхенгладбагської Боруссії (4:1). Ця ж сама травма вже вибивала його з гри в середині лютого після матчу з Вердером (3:0).
За час його відсутності місце у воротах займали Йонас Урбіг, а в поєдинку проти Баєра з Леверкузена — Свен Ульрайх. Джерела зазначають, що Урбіг може знову вийти у старті в матчі Бундесліги проти Санкт-Паулі, який відбудеться між двома іграми з Реалом. Це дозволить тренерському штабу надати Ноєру відпочинок і збалансувати його навантаження.
Тим часом майбутнє зіркового ветерана в Баварії після завершення цього сезону залишається невизначеним. Контракт Мануеля Ноєра діє до червня 2026 року, і він ще не вирішив, чи продовжуватиме угоду, чи завершить кар'єру. Переговори з керівництвом мюнхенського клубу щодо його подальшої долі заплановані на середину квітня.