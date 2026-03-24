Німеччина

Мюнхенці готові обговорювати трансфер через часті травми захисника.

Манчестер Юнайтед продовжує проявляти інтерес до лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб може розглянути можливість продажу 25-річного канадця у разі надходження відповідної пропозиції. Наразі конкретної оферти від Манчестер Юнайтед ще не було, однак інтерес до гравця залишається стабільним уже тривалий час.

У Баварії обговорюють ситуацію навколо Девіса, зокрема через його часті травми. Після повернення з тривалого відновлення футболіст знову опинився поза грою, що викликає занепокоєння у клубі. Саме це може вплинути на рішення щодо його майбутнього, попри нещодавнє продовження контракту.

Манчестер Юнайтед, своєю чергою, шукає підсилення на лівому фланзі оборони, розглядаючи альтернативу для Люка Шоу. Влітку клуб може активізувати спроби підписання Девіса, якщо ситуація в Баварії залишатиметься невизначеною.