Німеччина

Французький вінгер із великим відривом виграв голосування серед уболівальників мюнхенського клубу.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила результати традиційного голосування за найкращого футболіста сезону-2025/26. Переможцем вдруге поспіль став французький вінгер Майкл Олісе.

У голосуванні вболівальників 24-річний футболіст набрав 51,4% голосів. Другу сходинку посів Гаррі Кейн, якого підтримали 32% учасників опитування, а третім став Луїс Діас із результатом 4%.

Олісе провів ще один блискучий сезон у складі Баварії. У 57 матчах у всіх турнірах француз записав на свій рахунок 25 забитих м'ячів і 28 результативних передач, суттєво перевершивши власні показники дебютної кампанії, коли відзначився 17 голами та 18 асистами у 50 поєдинках.

Саме така результативність і стабільна гра допомогли Олісе знову стати головним фаворитом серед уболівальників. Таким чином, француз захистив звання найкращого гравця команди, яке також здобув за підсумками сезону-2024/25.