Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 17-го тура чемпионата Италии.

В 17-м туре Серии А Интер, лишь на одно очко отстающий от лидирующего в чемпионате Милана, отправится в гости к своему ближайшему преследователю — Роме.

Рома — Интер

Воскресенье, 10 января, 13:30. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на то, что в последние годы поединки между Интером и Ромой завершаются "миром", страсти в этих поединках кипят нешуточные. А на сей раз на кону стоит если и не чемпионство, о котором рановато говорить, когда еще даже первый круг не закончен, то возможность считаться главным конкурентом лидера Серии А.

Можно сказать, что "нерадзурри" сами подогрели страсти вокруг своего визита в Рим, неожиданно проиграв Сампдории (не реализовав пенальти и пропустив от своих бывших игроков — Бальде Кейта и Антонио Кандревы). И теперь преимущество команды Антонио Конте над парнями Паулу Фонсеки составляет всего 3 очка.

Особых кадровых проблем у гостей нет. Да, Данило Д'Амброзио получил повреждение связок левого колена в Генуе и выбыл из строя минимум до начала февраля, а Матиас Весино и Андреа Пинамонти еще не восстановились после травм, но эта троица не является основной и, тем более, незаменимой.

С этой точки зрения потери Ромы более значительны: Антонио Миранте, Николо Дзаньоло, Педро, Хавьер Пасторе, Федерико Фасио и Давиде Сантон. Но есть и приятные новости.

Фонсека на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что восстановился Леонардо Спинаццола. Так же наверняка в стартовый состав вернутся Жордан Верету и Эдин Джеко, появившиеся на поле лишь под занавес матча прошлого тура против Кротоне.

На редкость удачно сыграл против "акул" Борха Майорал, отметившийся дублем, но против "змеев" испанский форвард наверняка уступит место в стартовом составе "старой гвардии".

Интересные факты

– Команды провели между собой 196 матчей во всех турнирах: 56 побед Ромы, 56 ничьих, 84 победы Интера.

– В Серии А в Риме преимущество у Ромы: 35 побед хозяев, 28 поражений и 25 ничьих.

– Последние 5 встреч Ромы и Интера на любом поле в чемпионате Италии завершились вничью.

– В минувшем сезоне матч Рома — Интер завершился со счетом 2:2.

– Беспроигрышная серия Интера во встречах с Ромой во всех турнирах составляет 6 матчей — 1 победа и 5 ничьих.

– Интер забивает Роме на выезде не менее двух мячей в последних трех поединках во всех турнирах.

– Интер не может обыграть Рому в гостях с августа 2017 года.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Миранте, Дзаньоло, Пасторе, Фасио, Сантон, Педро — Д'Амброзио, Пинамонти, Весино.

Слова

Паулу Фонсека (главный тренер Ромы):

"Не так уж сложно угадать, как будет играть Интер, но вот как ему противостоять — вопрос куда более сложный, учитывая класс игроков команды. Единственное, что можно сказать точно, ошибаться нам нельзя ни в коем случае".

"Я не хочу обсуждать наши шансы включиться в борьбу за титул. Нам надо просто тщательно готовиться к каждому следующему матчу и стараться взять максимум очков. А на результат потом посмотрим".

Антонио Конте (главный тренер Интера):

"Не стоит лукавить: нам будет противостоять один из главных претендентов на победу в чемпионате. И нам не только надо взять три очка в борьбе с прямым конкурентом, но и проверить свою готовность к серьезной борьбе с таким сильным соперником, как Рома".

"Сейчас мы не думаем ни о чем, кроме нынешней встречи с Ромой и, возможно, следующего матча против Ювентуса".

прогноз 1:1

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