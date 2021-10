В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта примет на своем поле Лацио.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места атакующему полузащитнику Руслану Малиновскому.

28-летний украинец начнет поединок против римского клуба со скамейки запасных.

👥 Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!

⚡️ Team news is in!



Presented by @Plus500#AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/3uoB8vOe6r