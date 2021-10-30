Италия

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта примет на своем поле Лацио.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места атакующему полузащитнику Руслану Малиновскому.

28-летний украинец начнет поединок против римского клуба со скамейки запасных.

Напомним, матч Аталанта — Лацио состоится сегодня, 30 октября, в 16:00 по киевскому времени.

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