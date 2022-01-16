Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок 22-го тура итальянской Серии А.

В поединке 22-го тура итальянской Серии А бергамская Аталанта примет на своем поле миланский Интер.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояния.

Отметим, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался вне заявки на матч против Интера.

Cтартовый состав Аталанты:

Аталанта: Муссо, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, Фройлер, де Рон, Пашалич, Пессина, Копмейнерс, Муриэль.

Стартовый состав Интера:

Интер: Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Санчес.

Напомним, что матч Аталанта — Интер состоится сегодня, 16 января, в 21:45 по киевскому времени.