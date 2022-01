В поединке 22-го тура итальянской Серии А бергамская Аталанта примет на своем поле миланский Интер.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояния.

Отметим, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался вне заявки на матч против Интера.

👥 Questi gli 11 atalantini in campo dal 1'!

🙌 Here's our line-up to face Inter!



Presented by @Plus500#AtalantaInter #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵