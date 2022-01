Полузащитник Пармы и сборной Румынии Валентин Михэйлэ продолжит свою карьеру в составе Аталанты.

Футболист стал одноклубником Малиновского на правах аренды до конца сезона. Кроме того, "богиня" будет иметь право выкупа Михайлэ за 8 млн евро.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀 🔵



Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 💪 Bine ați venit, Valentin! 🇷🇴👋#Mihaila is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Valentin! 🙌#BenvenutoMihaila #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Qeo4NQxfn5