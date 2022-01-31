Хавбек Пармы призван стать потенциальной заменой Миранчуку.
валентин михайлэ, getty images
31 января 2022, 17:29
Полузащитник Пармы и сборной Румынии Валентин Михэйлэ продолжит свою карьеру в составе Аталанты.
Футболист стал одноклубником Малиновского на правах аренды до конца сезона. Кроме того, "богиня" будет иметь право выкупа Михайлэ за 8 млн евро.
Михэйлэ провел 5 матчей в составе национальной сборной Румынии (1 гол) и выступал за Университатю Крайова (70 матчей во всех турнирах, 10 голов) и Парму (29, 6).