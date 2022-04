Аталанта у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Верону.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні довірив місце у стартовому складі українцю Руслану Малиновському.

Півзахисник зіграє в атаці разом із Жеремі Бога та Дуваном Сапатою.

👥 Scendiamo in campo così al #GewissStadium!



⚡️ Here's our Starting XI for #AtalantaVerona!



