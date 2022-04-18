Стали відомими склади команд на матч Ліги чемпіонів.
Руслан Малиновський, getty images
18 апреля 2022, 21:50
Аталанта у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Верону.
Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні довірив місце у стартовому складі українцю Руслану Малиновському.
Півзахисник зіграє в атаці разом із Жеремі Бога та Дуваном Сапатою.
Нагадаємо, що початок матчу між Аталантою та Вероною
заплановано на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.