Аталанта у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Верону.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні довірив місце у стартовому складі українцю Руслану Малиновському.

Півзахисник зіграє в атаці разом із Жеремі Бога та Дуваном Сапатою.

Нагадаємо, що початок матчу між Аталантою та Вероною заплановано на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.