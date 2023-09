Дженоа презентувала новий комплект форми на честь свого 130-річчя - повідомляє офіційний сайт клубу.

Нашивка з логотипом Genoa CFC була спеціально створена для святкування цієї видатної події для "россоблу". Під символом гріфона розміщені дати 1893–2023. Золотий фон поєднується з візерунком, що плавно переходить у відтінки гріфона, який виділяється на клубному логотипі, та роком заснування команди.

Вставки червоного та синього кольору на комірі, прикрашені ґудзиком для забезпечення комфорту. Червоний колір на правому рукаві та синій на лівому символізують клубні кольори. Золотий фон, раніше не використовуваний в палітрі команди, призначений для надання престижу святковій футболці.

Пристрасть, вміння та відданість команді, в поєднанні з технологією KOMBAT™ Pro, відображають ідентичність та історію генуезського клубу.

🔴🔵 Celebrating 130 years of Genoa CFC history with a special Kappa Kombat™️ Pro for the season 23-24



🏛️ Location: Galleria dorata Palazzo Tobia Pallavicino. Si ringrazia la Camera di Commercio di Genova#Genoa130 #KappaSport #Kappa pic.twitter.com/uSrAGR0aIM