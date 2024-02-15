Італія

Новий виклик у кар'єрі досвідченого колумбійця.

Орландо Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального нападника Аталанти Луїса Муріеля.

За даними transfermarkt, за 32-річного колумбійця "леви" віддали мільйон євро. Від підписав контракт, розрахований до кінця 2026 року. У новому клубі гравець виступатиме у футболці з 9-м номером.

🗣️ All the way from Santo Tomás, Colombia... — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 15, 2024

За Аталанту, свій попередній клуб, Муріель грав із липня 2019 року. Протягом цього часу він взяв участь у 184 матчах, відзначившись 68 голами і 28 асистами у всіх турнірах.

Очолюваний колумбійцем Оскаром Парехою Орландо Сіті у минулому сезоні МЛС посів 2-ге з 15-ти місць Східної конференції. У плей-оф турніру "леви" вилетіли на стадії чвертьфіналу, поступившись Коламбус Крю, який у підсумку став чемпіоном.