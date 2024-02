Орландо Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального нападника Аталанти Луїса Муріеля.

За даними transfermarkt, за 32-річного колумбійця "леви" віддали мільйон євро. Від підписав контракт, розрахований до кінця 2026 року. У новому клубі гравець виступатиме у футболці з 9-м номером.

🗣️ All the way from Santo Tomás, Colombia...