Італія

Коментар рефері щодо критики арбітражу у світовому футболі.

Італійська Серії A одним із нововведень для покращення якості роботи арбітрів на матчах національної першості пропонує публічні виступи рефері в періодичних інтерв’ю.

Цього разу розповісти про свою діяльність випала нагода 37-річному Сімоне Соцці з міста Сереньо.

"Уніфікація суддівства — одне з найскладніших завдань у футболі. Ми, арбітри, — це група людей, які намагаються ухвалювати правильні рішення на полі.

Завжди нелегко підлаштовуватись під окремі ігрові ситуації. Гра рукою? Ми знаємо, що інтерпретація цього правила історично є однією з найскладніших. Але у нас є певні керівні принципи, критерії, яких ми повинні дотримуватись від матчу до матчу.

Тиск? Ми відчуваємо його кожного разу. Це нормально і правильно, що він є. Кожного тижня на нас чекають важливі матчі, і це нормально, що тиск є частиною нашої роботи.

Ми відповідально готуємось до кожного матчу в спортивному плані. І ми ще дуже молоді. Не настільки, як футболісти, але все ж таки молоді.

Для молодого арбітра, як це було зі мною в перші кілька разів, може трапитись так, що він "боїться" використовувати VAR. Тобто є певний страх та думки: "Що, вони зараз покличуть мене, щоб виправити мою помилку?".

Італія була першою країною, яка запровадила цю систему на високому рівні, і сьогодні, я думаю, неможливо дивитись матч і не очікувати перевірки VAR під час призначенні пенальті.

Чи знають самі гравці правила гри? Це дуже цікаве питання. Вони також багато працюють над собою в цьому плані, тому культура спілкування з арбітрами в цьому питанні дуже змінилась із плином часу.

Мені боляче знати, що хтось не вірить у нашу доброчесність, як арбітрів. У нас є довіра до своєї роботи. Ми — такі самі футбольні фанати, але при цьому з професійними навичками, які так само хочуть бачити чесний футбол", — заявив італійський арбітр.

Соцца в цьому сезоні провів уже 29 матчів, 10 із них — у рамках єврокубкових змагань та Лізі націй УЄФА.