Італія

Команда Сеска Фабрегаса вивчає можливість потенційного трансферу гравця "россонері".

Захисник Мілана Алекс Хіменес може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Комо, який хоче орендувати гравця з можливою опцією викупу футболіста.

Наразі Комо вивчає можливість потенційної угоди з Міланом, який придбав Алекса минулого літа у Реала за п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Хіменес провів 28 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал змусив Комо відмовитись від 70 млн євро за Ніко Паса.