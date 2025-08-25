Команда Сеска Фабрегаса вивчає можливість потенційного трансферу гравця "россонері".
Алекс Хіменес, Getty Images
25 серпня 2025, 17:06
Захисник Мілана Алекс Хіменес може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Комо, який хоче орендувати гравця з можливою опцією викупу футболіста.
Наразі Комо вивчає можливість потенційної угоди з Міланом, який придбав Алекса минулого літа у Реала за п'ять мільйонів євро.
Минулого сезону Хіменес провів 28 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.
