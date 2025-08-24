Італія

Сенсація від Комо та камбек Кальярі — гарячий тур Серії А.

У драматичному матчі в Кальярі господарі буквально вирвали нічию на останніх секундах, уникнувши поразки від Фіорентини.

Форвард Роберто Пікколі не потрапив до заявки сардів через підготовку до трансферу в "віолу", і тренеру Фабіо Пізакане довелося імпровізувати — в атаку поруч із Бореллі вийшов півзахисник Фолоруншо. Саме він був найближчим до гола у першому таймі, однак його удар з лінії воріт виніс Госенс.

Після перерви Кальярі створив кілька небезпечних моментів, проте відкрила рахунок саме Фіорентина — Мандрагора точно замкнув навіс Гудмундссона на 68-й хвилині. Та перемогу команда Стефано Піолі не втримала: на 90+4-й Луперто з кутового зрівняв рахунок, врятувавши очко для господарів.

Кальярі — Фіорентина 1:1

Гол: Луперто, 90+4 – Мандрагора, 68

Кальярі: Капріле — Дейола, Міна, Луперто — Дзаппа, Адопо, Праті (Маццітеллі, 61), Фолоруншо, Оберт — Борреллі, Еспозіто (Лувумбу, 61)

Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Марі, 62), Понграчич, Раньєрі (Віті, 46) — Додо, Зом, Фаджолі, Госенс — Ндур (Мандрагора, 46), Гудмундссон — Кін

Попередження: Оберт, Борреллі — Понграчич

Новачок Серії А Комо створив гучну сенсацію, обігравши Лаціо з рахунком 2:0. Мауріціо Саррі мав обмежені кадрові ресурси — Ровелла повернувся до команди лише в день гри через народження дитини, а також були відсутні Романьйолі, Ісаксен, Патрік і Весіно.

Попри це, в першому таймі римляни ще тримали оборону, хоча господарі володіли м'ячем 70% часу і створювали моменти. Все змінилося після перерви: Канчельєрі влучив у стійку, а вже в наступній атаці Дувікас відкрив рахунок після передачі Паса.

На 73-й хвилині Ніко Пас встановив остаточний рахунок, пробивши прямим ударом зі штрафного. Лаціо міг повернутись у гру — Кастельянос забив, але з офсайду.

Комо — Лаціо 2:0

Голи: Дувікас, 47 Пас, 73

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Смолчич, 70), Рамон, Кемпф, Вальє — Да Кунья, Перроне — Войвода, Пас, Родрігес — Дувікас (Мората, 70)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 61), Хіла, Провстгор, Тавареш (Пеллегріні, 66) — Гендузі, Катальді (Ровелла, 66), — — Канчельєрі (Педро, 61), Кастельянос, Дзакканьї

Попередження: Пас, дер Бремпт — Дзакканьї