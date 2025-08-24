Англія

Лондонці готують підвищену пропозицію.

Аргентинський атакувальний півзахисник Ніко Пас провів видовищний дебютний сезон у італійській Серії A в складі Комо, чим викликав зацікавленість навіть у свого рідного клубу, мадридського Реала, за яким залишається право зворотнього викупу після трансферу за 6 млн євро влітку минулого року.

Але цілком імовірний такий сценарій, коли 20-річний виконавець опиниться в іншому клубі раніше, аніж "галактікос" побачать у ньому нагальну потребу для власного підсилення.

Уже цього літа на Паса претендують леверкузенський Баєр та міланський Інтер, а нещодавно активізувався й лондонський Тоттенгем.

"Шпори" вже робили пропозицію Комо в 40 млн євро — вона була відхилена на початку серпня, але англійський колектив не здається.

Найближчим часом Комо має отримати покращену пропозицію від Тоттенгема, а тим часом за Реалом зберігається можливість підписати Паса за 9 млн євро влітку наступного року, або за 10 млн євро — ще за рік.

Минулого сезону Ніко відзначився 6 голами та 9 асистами у 35 матчах за Комо, отримавши визнання як найкращого молодого гравця розіграшу Серії А.