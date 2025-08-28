Італія

Італійська першість втратила свою привабливість.

Легенда італійського футболу Джанлуїджі Буффон висловився про сучасний рівень чемпіонату Італії. Його слова наводить Tutto Mercato.

"Футбол змінився. І наші оцінки теж повинні змінитися. Серія А більше не є орієнтиром, як це було в минулому, але ми стали сходинкою на шляху до інших ліг, де гравці дійсно можуть досягти успіху.

Це позитивний момент, тому що якщо у вас є шість або сім гравців, які виступають за кращі команди світу, це означає, що ваша національна збірна буде грати на більш високому рівні", – сказав Буффон.

Наразі Буффон працює координатором національної збірної Італії.

Раніше Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче скоротити Серію А до 16 команд.