Італія

Угода може відбутися в останні дні трансферного вікна.

Нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб в останні дні літнього трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлений Мілан, який вже провів перші переговори із представниками гравця.

Також зазначається, що "вовки" відкриті до пропозицій щодо трансферу форварда збірної України, який не входить до довгострокових планів наставника Роми Джан П'єро Гасперіні.

Також додамо, що раніше була інформація, що Мілан погодив трансфер Крістофера Нкунку із лондонським Челсі.

Нагадаємо, Довбик міг продовжити кар'єру у Вільярреалі, але переговори зірвалися.