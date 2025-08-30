Італія

"Лілії" зберегли свою головну ударну силу.

Флорентійська Фіорентина продовжила трудову угоду з найкращим бомбардиром команди минулого сезону Мойзе Кіном. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".

Зазначається, що 25-річний італійський форвард підписав новий контракт до 30 червня 2029 року. Попередня угода спливала влітку 2027 року.

"Я дякую президенту Комміссо та всьому керівництву за прихильність і підтримку, яку вони завжди виявляли мені з моменту мого прибуття до Флоренції. Усі вірили в мене, і я не міг їх розчарувати.

Я викладався на повну, і ще раз дякую нашим уболівальникам за їхню підтримку та прихильність. Вони всі допомогли мені досягти результатів, яких я досяг минулого сезону, і їхня любов до цих кольорів, безумовно, буде сильною мотивацією для мене, щоб разом з тренером та моїми товаришами по команді виступати ще краще в новому сезоні, який щойно розпочався", — заявив Кін.