"Лілії" зберегли свою головну ударну силу.
Moise Kean, getty images
30 серпня 2025, 14:05
Флорентійська Фіорентина продовжила трудову угоду з найкращим бомбардиром команди минулого сезону Мойзе Кіном. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".
Зазначається, що 25-річний італійський форвард підписав новий контракт до 30 червня 2029 року. Попередня угода спливала влітку 2027 року.
"Я дякую президенту Комміссо та всьому керівництву за прихильність і підтримку, яку вони завжди виявляли мені з моменту мого прибуття до Флоренції. Усі вірили в мене, і я не міг їх розчарувати.
Я викладався на повну, і ще раз дякую нашим уболівальникам за їхню підтримку та прихильність. Вони всі допомогли мені досягти результатів, яких я досяг минулого сезону, і їхня любов до цих кольорів, безумовно, буде сильною мотивацією для мене, щоб разом з тренером та моїми товаришами по команді виступати ще краще в новому сезоні, який щойно розпочався", — заявив Кін.
Минулого сезону Мойзе Кін відіграв за Фіорентину 44 матчі, забив 25 голів та віддав 3 результативні передачі.