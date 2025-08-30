Італія

Француз може возз'єднатися з Аллегрі в Мілані.

Веронік Рабьо, яка є мамою та агентом півзахисника Марселя Адрієна Рабьо, веде кулуарні переговори про перехід свого сина в Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу висловило зацікавленість у підписанні 30-річного гравця збірної Франції.

Зазначається, що офіційних переговорів між сторонами поки не ведеться, втім оточення Рабьо називає Мілан пріоритетним варіантом для продовження кар'єри досвідченого футболіста.

Чинна трудова угода гравця з "олімпійцями" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Адрієн Рабьо відіграв за Олімпік Марсель 31 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що мама Рабьо розкритикувала Марсель за відсторонення сина.