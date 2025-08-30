Італія

Сума трансферу становила 37 мільйонів євро.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Челсі Крістофером Нкунку.

Угода з 27-річним французом розрахована до літа 2030 року. У складі "росонері" футболіст виступатиме під 18 номером.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 37 мільйонів євро, а ще 5 млн євро доступні у якості бонусів. Також "сині" отримають відсоток від майбутнього продажу гравця.

Нкунку виступав за Челсі з літа 2023 року, перейшовши з Лейпцигу за 60 млн євро. На його рахунку 48 матчів, 15 голів та п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан може підписати Артема Довбика.