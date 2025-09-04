Індивідуальна нагорода дістанеться одному з шести виконавців.
Ніко Пас, Getty Images
04 вересня 2025, 14:24
Офіційний сайт італійської Серії А оприлюднив перелік із шести претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками серпня 2025 року.
Протягом місяця, що минув, в Італії відбулися два тури чемпіонату. Індивідуальна нагорода дістанеться одному з наступних виконавців:
Томас Крістенсен (Удінезе) — один гол;
Скотт Мактоміней (Наполі) — один гол;
Ніко Пас (Комо) — один гол і один асист;
Матіас Суле (Рома) — один гол;
Маркус Тюрам (Інтер) — два гола та один асист;
Кенан Їлдиз (Ювентус) — два асисти.
* всі — два матчі
Підтримати свого фаворита можна за посиланням. Голосування триватиме до неділі, 7 вересня.
