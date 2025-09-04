Італія

Офіційний сайт італійської Серії А оприлюднив перелік із шести претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками серпня 2025 року.

Протягом місяця, що минув, в Італії відбулися два тури чемпіонату. Індивідуальна нагорода дістанеться одному з наступних виконавців:

Томас Крістенсен (Удінезе) — один гол;

Скотт Мактоміней (Наполі) — один гол;

Ніко Пас (Комо) — один гол і один асист;

Матіас Суле (Рома) — один гол;

Маркус Тюрам (Інтер) — два гола та один асист;

Кенан Їлдиз (Ювентус) — два асисти.

* всі — два матчі

Підтримати свого фаворита можна за посиланням. Голосування триватиме до неділі, 7 вересня.

