Іспанія

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з п'яти виконавців.

Офіційний сайт Ла Ліги опублікував перелік із п'яти гравців, претендуючих на звання найкращого за підсумками серпня 2025 року.

Протягом минулого місяця в Іспанії відбулися три тури чемпіонату країни. Перелік кандидатів на отримання індивідуальної нагороди виглядає наступним чином:

Ніколя Пепе (Вільярреал) — 230 хвилин, два гола та один асист;

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 266 хвилин, три гола (один із пенальті);

Ламін Ямал (Барселона) — 270 хвилин, два гола (один із пенальті) і два асисти;

Ніко Вільямс (Атлетік Більбао) — 256 хвилин, один гол (із пенальті) і один асист;

Пере Мілья (Еспаньйол) — 165 хвилин, два гола.

Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Раніше стало відомо, що керманичі Атлетіка Більбао, мадридського Реала та Еспаньйола претендують на звання найкращого тренера серпня в Ла Лізі.