Індивідуальна нагорода дістанеться одному з п'яти виконавців.
Ніколя Пепе, Getty Images
03 вересня 2025, 21:50
Офіційний сайт Ла Ліги опублікував перелік із п'яти гравців, претендуючих на звання найкращого за підсумками серпня 2025 року.
Протягом минулого місяця в Іспанії відбулися три тури чемпіонату країни. Перелік кандидатів на отримання індивідуальної нагороди виглядає наступним чином:
Ніколя Пепе (Вільярреал) — 230 хвилин, два гола та один асист;
Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 266 хвилин, три гола (один із пенальті);
Ламін Ямал (Барселона) — 270 хвилин, два гола (один із пенальті) і два асисти;
Ніко Вільямс (Атлетік Більбао) — 256 хвилин, один гол (із пенальті) і один асист;
Пере Мілья (Еспаньйол) — 165 хвилин, два гола.
Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Раніше стало відомо, що керманичі Атлетіка Більбао, мадридського Реала та Еспаньйола претендують на звання найкращого тренера серпня в Ла Лізі.