Італія

Туринці розглядають можливість утримати сербського нападника.

Минулого літа Ювентус намагався знайти покупця для 25-річного сербського нападника Душана Влаховича через його високу зарплату, але угода так і не відбулася.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, в клубі завжди вірили в потенціал гравця, але прагнуть уникнути ситуації, коли він піде безкоштовно після завершення сезону.

Наразі конкретного рішення про продовження контракту немає, однак цей варіант почали серйозно обговорювати в керівництві. Раніше повідомлялося, що основним претендентом на форварда був Мілан, але сторони не дійшли згоди щодо фінансових умов.

Раніше повідомлялося, що Ювентус наближається до продовження контракту з Їлдизом.