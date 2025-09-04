Туринці розглядають можливість утримати сербського нападника.
Душан Влахович, Getty Images
04 вересня 2025, 16:14
Минулого літа Ювентус намагався знайти покупця для 25-річного сербського нападника Душана Влаховича через його високу зарплату, але угода так і не відбулася.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, в клубі завжди вірили в потенціал гравця, але прагнуть уникнути ситуації, коли він піде безкоштовно після завершення сезону.
Наразі конкретного рішення про продовження контракту немає, однак цей варіант почали серйозно обговорювати в керівництві. Раніше повідомлялося, що основним претендентом на форварда був Мілан, але сторони не дійшли згоди щодо фінансових умов.
Раніше повідомлялося, що Ювентус наближається до продовження контракту з Їлдизом.