Італія

На гравця дуже розраховують у Турині.

Одним із найбільш успішних трансферів туринського Ювентуса за останні роки стало підписання вихованця мюнхенської Баварії турецького нападника Кенана Їлдиза ще на самому початку його "дорослої" кар’єри.

Нині вже 20-річний виконавець є невід’ємною складовою "б’янконері" й дуже високо оцінюється на трансферному ринку через свій значний потенціал.

У таборі Юве це розуміють, тому першим завданням клубу на це літо було зберегти футболіста в себе, із чим туринці впорались, а тепер вони мають повертатись до перемовин щодо нового контракту, який і без того в турка розрахований до 2029 року.

Наразі Їлдиз отримує в Турині 1,5 млн євро за сезон, а якщо поставить підпис під новою угодою, то ця сума зросте до 5 млн євро, тоді як контракт продовжиться ще на один рік додатково.

Уже в новому сезоні на рахунку нападника два асисти в двох матчах.