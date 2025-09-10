Італія

Талант Комо отримає нагороду перед матчем з Дженоа.

21-річний півзахисник Комо Ніко Пас визнаний висхідною зіркою місяця у Серії А за підсумками серпня. Про це повідомив офіційний сайт Серії А.

Нагорода присуджується гравцям до 23 років, які найкраще за інших проявили себе за підсумками місяця у чемпіонаті Італії.

При визначенні переможця враховувалася статистика у перших двох турах чемпіонату, де Пас відзначився голом та результативною передачею.

Приз буде вручено 15 вересня на стадіоні Джузеппе Сінігалья у Комо перед початком поєдинку з Дженоа.