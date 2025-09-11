Італія

Ексфутболіст прокоментував ранні етапи кар’єри.

Бразильський опорний півзахисник Феліпе Мело за свою кар’єру встиг пограти у значній кількості європейських клубів і залишив внесок до історії італійських Фіорентини, Ювентуса, Інтера, турецького Галатасараю, іспанських Мальорки, Расінга, Альмерії, а також бразильських Фламенгу, Крузейру, Греміу, Палмейраса та Флуміненсе.

Зрештою, у складі "червоно-зелених" його шлях професійного футболіста завершився на початку 2025 року у 41-річному віці.

У останньому інтерв’ю колишній футболіст розповів про миттєвості італійської частини своєї кар’єри.

"Я завжди в курсі останніх подій, дивлюся ігри, роблю нотатки та навчаюсь. Італія назавжди залишилась у моєму серці.

Це правда, що Інтер хотів мене підписати в 2009 році, але зрештою я пішов до Ювентуса. Я пам'ятаю, як Панталео Корвіно чітко сказав мені: "Або ти їдеш до Турину, або ти їдеш до Турину. У тебе немає вибору".

Зрештою, "б'янконері" сплатили відступні в 25 мільйонів євро та включили Маркіонні до угоди.

Флоренція сприйняла це погано, вони багато мене критикували. Але я завжди виявляв повагу. Там народилася моя перша донька, я пережив там чудові моменти, і я любив трибуни Артеміо Франкі.

Якби сьогодні мені довелось обрати дві італійські команди, які мені найбільше подобаються, я б безсумнівно обрав "Віолу" та, звичайно, Інтер. Це два клуби, які вплинули на мене найбільше.

Я багато в чому завдячую Фіорентіні. Це були мої ворота до європейського футболу вищого дивізіону. Без Флоренції, можливо, моя кар'єра пішла б в іншому напрямку", — заявив бразильський виконавець.

Феліпе Мело провів за Фіорентину 40 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.