Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 13 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А-2025/26 флорентійська Фіорентина прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ЦУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Захищаючий титул чемпіона Наполі цього суботнього вечора націлений на продовження своєї вдалої серії з двох "сухих" звитяг. Із неаполітанцями на старті нової кампанії чемпіонату Італії подібне сталося вперше з 2020 року (вдруге загалом у XXI столітті). Фіорентина ж удруге поспіль стартувала в Серії А з двох нічийних результатів.

Знову в статусі керманича Фіорентини на Стадіо Артеміо Франкі повертається Стефано Піолі. Із Флоренцією в 2019 році спеціаліст попрощався поразкою від Фрозіноне (0:1) у Серії А, тож сьогодні він сподіватиметься порадувати місцевих уболівальників першою із сезону-2017/18 домашньою звитягою над Наполі, яка була здобута якраз під його керівництвом.

Після того успіху з рахунком 3:0 флорентійці зазнали чотирьох поразок від неаполітанців удома, тричі поділивши з ними залікові бали. Фіорентина поки що все ще на стадії умовної перебудови, тоді як Наполі цей етап більш ніж успішно подолав у минулому сезоні. Нічия для господарів поля має бути цілком гідним результатом, але є сумніви, що гостям не вдасться вкотре стримати їх.

За версією букмекерів, фаворитами сьогоднішнього протистояння у Флоренції є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Ніколуссі-Кавілья, Фаджолі, Госенс — Пікколі, Кін

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Лоботка — Політано, Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Лукка

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА